«Будем смотреть, как зебры играют в футбол». Фанаты «МЮ» высмеяли новую форму команды

Болельщики «Манчестер Юнайтед» отреагировали на презентацию нового резервного комплекта игровой формы на следующий сезон.



Экипировка выполнена в чёрном и белом цветах с красными вставками, а на футболке размещены полосы.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

В соцсетях стали появляться комментарии болельщиков.



«Эта форма такая ужасная, что вам понадобился Бекхэм, чтобы продавать её», — написал один из фанатов, напомнив об участии легенды «красных дьяволов» в рекламной кампании новой экипировки.



«Будем смотреть, как зебры играют в футбол», — пошутил другой болельщик.



«Худшая форма, что у нас когда-либо была», — выразил недовольство очередной поклонник клуба.



«Санчо мчится по флангу на «Терф Мур» (домашний стадион «Бёрнли». – Прим. «Чемпионата»)», — говорится в ещё одном комментарии, к которому прикреплено изображение бегущей зебры.

«Юнайтед» в следующем сезоне», — пошутил фанат, опубликовав фотографию тюремных заключённых.

«Чёрт возьми, это оказалось правдой», — написал другой пользователь, разместив картинку, на которой в образе заключённого предстаёт защитник Гарри Магуайр, недавно столкнувшийся с проблемами с законом в Греции.