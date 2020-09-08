«Не всё прошло гладко, но главное — результат». Шунин — о матчах сборной России

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин подвёл итоги матчей национальной команды в Лиге наций.

«Мы хорошо поработали на этом сборе. Прошёл почти год после Сан-Марино — нужно было заново сыграться. Не всё прошло гладко, конечно, но главное — результат. Через месяц продолжим. Болейте за нас, пусть даже у экранов. Надеюсь, скоро увидимся!» — написал Шунин.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.

Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Станислава Черчесова возглавляют третью группу лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).

Следующий матч национальная команда проведёт дома 11 октября с Турцией.