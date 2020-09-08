«Не всё прошло гладко, но главное — результат». Шунин — о матчах сборной России

«Не всё прошло гладко, но главное — результат». Шунин — о матчах сборной России
Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин подвёл итоги матчей национальной команды в Лиге наций.
«Мы хорошо поработали на этом сборе. Прошёл почти год после Сан-Марино — нужно было заново сыграться. Не всё прошло гладко, конечно, но главное — результат. Через месяц продолжим. Болейте за нас, пусть даже у экранов. Надеюсь, скоро увидимся!» — написал Шунин.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера.
Сборная России в двух стартовых турах Лиги наций победила Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Подопечные Станислава Черчесова возглавляют третью группу лиги B с 6 очками в активе. Ниже располагаются Венгрия (3), Турция и Сербия (обе – 1).
Следующий матч национальная команда проведёт дома 11 октября с Турцией.
Черчесов оценил игру Шунина, вытеснившего Гильерме из состава сборной России
- 8 сентября 2020
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:46
-
11:35
-
11:33
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:37
-
10:27
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:29
-
09:28
-
08:50
-
08:30
-
08:23
-
07:24
-
06:21
-
03:09
-
02:42
-
02:14
-
01:48
Партнерский контент