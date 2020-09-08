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«Челси» отдал Кенеди в аренду «Гранаде»

«Челси» отдал Кенеди в аренду «Гранаде»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Роберт Кенеди перешёл в «Гранаду», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

24-летний бразильский футболист присоединился к андалусийской команде на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года.

Для Кенеди это уже пятая аренда за время пребывания в «Челси». В стан лондонцев он перешёл в 2015 году из «Флуминенсе». Впоследствии хавбек набирался опыта в «Уотфорде», дважды – в «Ньюкасл Юнайтед», а в прошлом сезоне выступал за «Хетафе».

В минувшей кампании Кенеди принял участие в 19 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки. «Хетафе» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице первенства.

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