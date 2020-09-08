«Челси» отдал Кенеди в аренду «Гранаде»
Полузащитник «Челси» Роберт Кенеди перешёл в «Гранаду», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
24-летний бразильский футболист присоединился к андалусийской команде на правах аренды, рассчитанной до лета 2021 года.
Для Кенеди это уже пятая аренда за время пребывания в «Челси». В стан лондонцев он перешёл в 2015 году из «Флуминенсе». Впоследствии хавбек набирался опыта в «Уотфорде», дважды – в «Ньюкасл Юнайтед», а в прошлом сезоне выступал за «Хетафе».
В минувшей кампании Кенеди принял участие в 19 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол и 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки. «Хетафе» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице первенства.
«Шеффилд Юнайтед» арендовал защитника «Челси»
- 8 сентября 2020
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:27
-
12:05
-
12:00
-
11:46
-
11:35
-
11:33
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:37
-
10:27
-
10:24
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:29
-
09:28
-
08:50
-
08:30
-
08:23
-
07:24
-
06:21
-
03:09
-
02:42
-
02:14
-
01:48
Партнерский контент