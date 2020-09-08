«Ротор» объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона

Полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов расторг контракт с клубом по согласию сторон, сообщает официальный сайт волгоградской команды.

Хавбек присоединился к «Ротору» в 2017 году. За волгоградскую команду полузащитник сыграл 82 матча и забил 19 голов. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги Мухаммад стал лучшим бомбардиром сине-голубых, забив девять мячей. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний игрок вышел на поле пять раз, не отметившись результативными действиями.

Султонов начинал карьеру в московском ЦСКА. Играл в молодёжной команде «армейцев», а также московского «Локомотива». В 2013 году стал защищать цвета нальчикского «Спартака». Спустя год перешёл в «Тосно» и провёл там два сезона. Затем два года играл в «Шиннике».