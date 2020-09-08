Защитник «Лиона» Тете, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Фулхэм»
Правый защитник «Лиона» Кенни Тете может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает журналист Ману Лонжон в своём «твиттере», 24-летний футболист близок к переходу в лондонский «Фулхэм». По итогам прошлой кампании «дачники» поднялись в элитный дивизион из Чемпионшипа.
Ранее сообщалось, что в услугах Тете заинтересован московский «Спартак». Более того, в конце августа появилась информация, что красно-белые согласовали трансфер игрока за € 5 млн.
Тете является воспитанником «Аякса», а в «Лион» перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне Кенни принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и отдал 1 результативную передачу. С 2015 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.
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