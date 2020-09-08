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Форвард «Ромы» Патрик Шик прошёл медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «Байером»

Форвард «Ромы» Патрик Шик прошёл медосмотр и подпишет пятилетний контракт с «Байером»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ромы» Патрик Шик подпишет контракт с леверкузенским «Байером» на пять лет, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По информации источника, футболист уже прошёл медосмотр. Сумма трансфера составит € 27 млн плюс бонусы. О трансфере скоро будет объявлено официально.

Шик выступает за «Рому» с 2017 года. Сезон-2019/2020 чешский форвард провёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды. Шик принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Шик вызывается в национальную команду Чехии.

Леверкузенский «Байер» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стала мюнхенская «Бавария».

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