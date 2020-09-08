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«Реал» впервые в истории будет носить на футболках чемпионский значок

«Реал» впервые в истории будет носить на футболках чемпионский значок
Футбол / Испания 0

На футболках футболистов мадридского «Реала» будет расположен специальный значок, обозначающий действующего чемпиона страны, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Это случится впервые в истории мадридского клуба. Игроки будут носить эмблему на своих футболках во всех матчах чемпионата Испании сезона-2020/2021.

Инициатива была запущена Ла Лигой два года назад. «Барселона» выиграла титул в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Таким образом, каталонский клуб первым опробовал значки на своей форме.

С новыми эмблемами игроки «Реала» выйдут на поле 20 сентября в матче 2-го тура чемпионата с «Реалом Сосьедад». 1-й тур «сливочные» пропустят из-за дополнительного отдыха, связанного с поздними выступлениями в еврокубках.

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