«Реал» впервые в истории будет носить на футболках чемпионский значок
На футболках футболистов мадридского «Реала» будет расположен специальный значок, обозначающий действующего чемпиона страны, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
Это случится впервые в истории мадридского клуба. Игроки будут носить эмблему на своих футболках во всех матчах чемпионата Испании сезона-2020/2021.
Инициатива была запущена Ла Лигой два года назад. «Барселона» выиграла титул в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. Таким образом, каталонский клуб первым опробовал значки на своей форме.
С новыми эмблемами игроки «Реала» выйдут на поле 20 сентября в матче 2-го тура чемпионата с «Реалом Сосьедад». 1-й тур «сливочные» пропустят из-за дополнительного отдыха, связанного с поздними выступлениями в еврокубках.
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- 8 сентября 2020
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