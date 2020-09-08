Гринвуд — об отстранении от сборной: хочу извиниться перед Саутгейтом, что подвёл его
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал отстранение от матчей сборной Англии.
«После того как у меня была возможность поразмышлять о содеянном, я хочу извиниться перед всеми. С моей стороны было безответственным шагом нарушать протоколы COVID-19, которые существуют для защиты игроков, персонала и общественности.
В частности, я хочу извиниться перед Гаретом Саутгейтом за то, что подвёл его, когда он оказал мне большое доверие. Игра за Англию была одним из лучших моментов в моей жизни, и в этой огромной ошибке я должен винить только себя. Я обещаю своей семье, болельщикам «Манчестер Юнайтед» и сборной, что извлеку из этого урок", — цитирует Гринвуда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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