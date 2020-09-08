Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче со «Спартаком-2»
5 сентября в Футбольной национальной лиге был запланирован матч «Динамо-Брянск» — «Спартак-2». Руководство лиги приняло решение об отмене из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал брянской команде техническое поражение за неявку на матч.
«КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому „Динамо“ со счётом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условия проведения встречи, что повлекло за собой её срыв», — цитирует председателя комитета Артура Григорьянца ТАСС.
Брянское «Динамо» имеет 12 очков после семи туров первенства ФНЛ и располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Спартак-2», в активе которого теперь 16 баллов, находится на второй строчке.
Матч 8-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Нефтехимик» отменён из-за коронавируса
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