ЦСКА просматривает центрального защитника «Оренбурга»

21-летний защитник «Оренбурга» Иван Лапшов находится на просмотре в московском ЦСКА, сообщает официальный «твиттер» красно-синих.

Лапшов является воспитанником «Чертаново» и «Локомотива». Выступал за «Казанку», затем в 2019 году переехал в Оренбург. В минувшем сезоне принял участие в одном матче, в котором не отличился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги на поле не появлялся.

ЦСКА после шести туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в таблице. Красно-синие набрали 10 очков.

«Оренбург» после семи туров в первенстве Футбольной национальной лиги является лидером. Команда набрала 19 баллов. Напомним, оренбуржцы покинули РПЛ по итогам минувшего сезона.