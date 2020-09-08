ЦСКА поздравил Алишера Усманова с днём рождения

ЦСКА на своём официальном сайте поздравил с днём рождения российского миллиардера Алишера Усманова. Ему исполняется 67 лет.



«То внимание, которое Алишер Бурханович уделяет развитию культуры и спорта в нашей стране, достойно самого большого уважения. В фехтовании он добился невероятных высот, попав в отечественный Зал славы. Но и его вклад в развитие других видов спорта, в частности гимнастики и футбола, трудно переоценить. От всей души желаем имениннику крепкого здоровья, счастья и больших свершений во всех сферах деятельности!» — говорится в сообщении.



ЦСКА, набрав 10 очков в шести турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре «армейцам» предстоит сыграть со «Спартаком». Матч состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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