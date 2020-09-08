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Наиль Умяров рассказал о мечте поиграть в Европе

Наиль Умяров рассказал о мечте поиграть в Европе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об отъезде ряда российских футболистов в европейские клубы, а также рассказал о своём желании попробовать силы за границей.

«Новое поколение больше ориентировано на переезд в Европу? Всё зависит от конкретного человека. Несомненно, у каждого своё мнение на этот счёт и причины поступать так или иначе. Конечно, хотелось бы, чтобы российские футболисты уезжали за границу и прогрессировали. На мой взгляд, это делает сильнее не только самого игрока, но и национальную команду.

Что касается меня, это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве. Есть ли у меня такая мечта? Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже», — цитирует Умярова «RT на русском».

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