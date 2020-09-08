Экс-директор «Барселоны»: у Суареса будет идеальное взаимопонимание с Роналду в «Ювентусе»

Бывший директор «Барселоны» Арьедо Брайда поделился мнением о возможном переходе нападающего сине-гранатовых Луиса Суареса в «Ювентус», а также высказался о потенциальной связке уругвайца с форвардом бьянконери Криштиану Роналду.



«Я не удивлён уходу Суареса из «Барселоны», потому что в футболе у всего есть свой цикл. Даже Роналду покинул «Реал», потому что почувствовал, что его время в клубе подошло к концу. Суарес – боец, и его настрой передаётся всей команде. У него правильный характер и ДНК, чтобы играть за «Ювентус» и другие большие клубы. В Луисе полно мотивации, и он станет серьёзным усилением даже в 33 года.



Суарес не испытает проблем, играя рядом с Роналду. У них будет идеальное взаимопонимание, потому что они оба прирождённые победители», — цитирует Брайду Tuttosport.

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