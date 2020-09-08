Защитник «Валенсии» близок к переходу в «Аталанту»

Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Эктор Гомес на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, клуб из Бергамо договорился с «Валенсией» об аренде 27-летнего итальянского футболиста с правом последующего выкупа прав на игрока. В ближайшее время Пиччини прибудет в Италию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Аталантой».



В сезоне-2019/2020 Пиччини практически не выступал из-за травмы колена. Ранее итальянский защитник уже выступал в Серии А за «Фиорентину».

Напомним, ранее в «Аталанту» из «Локомотива» перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук. Контракт 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан на четыре сезона.