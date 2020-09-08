«Атлетико» выкупил трансфер Янника Карраско

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о выкупе трансфера бельгийского полузащитника «Далянь Ифан» Янника Карраско.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с испанским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Во второй части прошлого сезона Карраско выступал за «Атлетико» на правах аренды. 27-летний хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.

Карраско перешёл в «Далянь Ифан» в феврале 2018 года именно из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 10,5 млн. В сборной Бельгии он дебютировал в 2015 году. Всего хавбек провёл за национальную команду 41 матч и забил шесть мячей.