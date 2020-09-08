Защитник «Лиона» Тете, которым интересовался «Спартак», прошёл медосмотр в «Фулхэме»

Защитник «Лиона» Кенни Тете прошёл медицинский осмотр в «Фулхэме», сообщает Voetbal International.



По информации источника, 24-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с лондонским клубом. По итогам прошлой кампании «дачники» поднялись в элитный дивизион из Чемпионшипа.



Ранее сообщалось, что в услугах Тете заинтересован московский «Спартак». Более того, в конце августа появилась информация, что красно-белые согласовали трансфер игрока за € 5 млн.



Тете является воспитанником «Аякса», а в «Лион» перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне Кенни принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и отдал 1 результативную передачу. С 2015 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.

Защитник «Лиона» Тете, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Фулхэм»