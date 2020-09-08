Защитник «Лиона» Тете, которым интересовался «Спартак», прошёл медосмотр в «Фулхэме»
Защитник «Лиона» Кенни Тете прошёл медицинский осмотр в «Фулхэме», сообщает Voetbal International.
По информации источника, 24-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с лондонским клубом. По итогам прошлой кампании «дачники» поднялись в элитный дивизион из Чемпионшипа.
Ранее сообщалось, что в услугах Тете заинтересован московский «Спартак». Более того, в конце августа появилась информация, что красно-белые согласовали трансфер игрока за € 5 млн.
Тете является воспитанником «Аякса», а в «Лион» перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне Кенни принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и отдал 1 результативную передачу. С 2015 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.
Защитник «Лиона» Тете, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Фулхэм»
- 8 сентября 2020
-
18:07
-
18:07
-
17:58
-
17:56
-
17:46
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
16:54
-
16:37
-
16:32
-
16:25
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:09
-
13:57
-
13:53
-
13:42
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:47
-
12:41
Партнерский контент