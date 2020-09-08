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Альваро Мората сообщил «Атлетико» о желании сменить клуб

Альваро Мората сообщил «Атлетико» о желании сменить клуб
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората намерен сменить клуб до закрытия трансферного окна, утверждает Cuatro.

По данным источника, футболист сообщил о своём намерении руководству испанского клуба. Форвард хочет перейти в другой клуб, чтобы регулярно выходить на поле. Мората получил предложение от «Ювентуса», за который он выступал с 2014 по 2016 год.

Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из лондонского «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили права на форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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