РФС признал факт задолженности перед Резиуаном Мирзовым со стороны «Тосно»

Сегодня, 8 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был признан факт наличия задолженности перед полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым со стороны «Тосно», ранее утратившего профессиональный статус.
«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Мирзова Р.М. об установлении факта наличия задолженности со стороны АНО „ФК “Тосно» г. Тосно, утратившего профессиональный статус, в полном объёме. Признать факт наличия задолженности перед футболистом-профессионалом Мирзовым Р.М. со стороны АНО «ФК „Тосно“ г. Тосно по ежемесячной заработной плате за март 2018 года, апрель 2018 года и май 2018 года. Признать факт наличия задолженности перед футболистом-профессионалом Мирзовым Р.М. со стороны АНО „ФК “Тосно» г. Тосно по компенсации найма жилого помещения за период с 26 февраля 2018 года по 26 мая 2018 года. Признать факт наличия задолженности перед футболистом-профессионалом Мирзовым Р.М. со стороны АНО «ФК „Тосно“ г. Тосно по выплате компенсации за переезд к новому месту работы. Признать факт наличия задолженности перед футболистом-профессионалом Мирзовым Р.М. со стороны АНО „ФК “Тосно» г. Тосно по премиальным выплатам согласно Положению о премировании», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.
- 8 сентября 2020
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