Шалимов: Кокорин может вытеснить Бакаева из состава «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может сыграть в основном составе в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (13 сентября).

«Сейчас важно, чтобы Кокорин полностью выздоровел. Он начал тренироваться в общей группе. Думаю, что Кокорин должен набрать форму за счёт игр. Дальше уже решать Тедеско, на сколько его выпускать: на тайм, 30 минут, с начала игры.



Я не удивлюсь, если Кокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с ЦСКА. Тедеско видит, в каком состоянии находится Александр. Если он физически готов, то можно поставить с прицелом на то, сколько выдержит. Если плохо отыграет первый тайм, его заменят. Понятно, что Кокорина нужно вводить в основной состав. Другой вопрос, как это делать: сразу в основной состав или через замены.

Я уверен, что Тедеско не поменяет схему. «Спартак» будет играть в два нападающих. Кокорин может вытеснить Бакаева. Впереди могут сыграть Соболев и Кокорин, а Ларссон вместо Бакаева. Я думаю, что Соболев заслуживает места в основном составе. Понсе, наверное, играть не будет, а Ларссон находится в хорошей форме. Если Кокорин останется на лавке, тогда впереди будут играть Ларссон и Соболев, а Бакаев под ними", — приводит слова Шалимова «Спорт день за днём».