Альберто Джилардино стал главным тренером «Сиены»
Бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино занял пост главного тренера «Сиены», сообщается на официальном сайте клуба.
38-летний специалист заключил контракт с «Сиеной», рассчитанный на один сезон. Напомним, после банкротства клуб возобновит выступления в итальянской Серии D.
За свою карьеру Джилардино успел поиграть за такие команды, как «Пьяченца», «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина», «Дженоа», «Болонья», «Гуанчжоу Эвергранд», «Палермо», «Эмполи» и «Пескара». В период с 2004 по 2013 год футболист вызывался в национальную команду Италии, в составе которой в 2006 году стал чемпионом мира. В сентябре 2018 года Джилардино объявил о завершении профессиональной карьеры, а затем получил тренерскую лицензию.
- 8 сентября 2020
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