Гендиректор «Крыльев Советов»: конкретных предложений по Зиньковскому не было

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе из самарского клуба полузащитника Антона Зиньковского.

«Пока всё на уровне слухов. Конкретных предложений по Зиньковскому не было. Transfermarkt оценивает Антона Зиньковского в € 2,5 млн. Но нужно относиться к цифрам, которые даёт этот портал, с долей условности. Это просто некий коэффициент. Они не то чтобы далеки от реальности, но трансферный рынок живет по-другому. Цена формируется спросом.



Многие цены российских футболистов на Transfermarkt завышены. Когда мы пытались найти нашим футболистам место работы, то эти цифры оказывались далёкими от реальности.



Что касается Зиньковского, во многом всё зависит от самого футболиста, от его желаний и амбиций. Сейчас Антон в силу возраста, квалификации и показанных результатов самый востребованный футболист «Крыльев». Если будет по нему предложение, то вопрос будет в деньгах. Клуб заработает на этом трансфере.



Пока Зиньковский с нами, и надеемся, что так и будет. Но если придут предложения – будем обсуждать их уже по факту», — приводит слова Калакуцкого «Комсомольская правда — Самара».