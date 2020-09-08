Кокорин — Ефремову: надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин выразил поддержку болельщику красно-белых актёру Михаилу Ефремову, который приговорён к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь», — приводит слова Кокорина телерадиокомпания «Звезда».

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём джипе Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, столкнулся с несколькими автомобилями. Джип Ефремова с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек: был зажат водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы.