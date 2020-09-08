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«Байер» объявил о переходе форварда «Ромы» Патрика Шика

«Байер» объявил о переходе форварда «Ромы» Патрика Шика
Футбол / Италия 0

Чешский нападающий римской «Ромы» Патрик Шик перешёл в леверкузенский «Байер», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 25 млн. Футболист подписал с «Байером» контракт до лета 2025 года. Форвард будет выступать за немецкий клуб под 14-м номером.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Байера».

Шик перешёл в «Рому» летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 42 млн. В прошлом сезоне 24-летний нападающий выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды. В составе «быков» чех принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.

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