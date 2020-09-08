Черевченко: есть конкретное предложение от европейского клуба, но из РПЛ уезжать не хочу

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признался, что хотел бы тренировать клуб Российской Премьер-Лиги, несмотря на предложения из Европы.



«Было два варианта из Европы, когда только ушёл из Тулы. И сейчас есть конкретное предложение от европейского клуба, но я из РПЛ не хочу уезжать. Ещё была заинтересованность от клуба РПЛ, но до конкретики не дошло», — приводит слова Черевченко Sport24.

Черевченко возглавлял тульский «Арсенал» с 2018 года. В июле 2020 года специалист покинул пост главного тренера клуба. Ранее Черевченко работал в московском «Локомотиве» и калининградской «Балтике». В сезоне-2019/2020 тульский «Арсенал» набрал 38 очков в 30 матчах и занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.