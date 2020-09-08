Бельгия — Исландия: прямая трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 8 сентября, состоится матч Бельгия — Исландия. Встреча 2-го тура лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Исландия.



Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски. В бригаду войдут ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик. Резервный арбитр — Павел Гиль.



Следующий матч сборных Бельгии и Исландии на групповом этапе Лиги наций УЕФА состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Бельгии и Исландии по группе 2 лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Англии и Дании.



Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021.