«Фиорентина» подписала бывшего полузащитника «Милана» Бонавентуру
Пресс-служба флорентийской «Фиорентины» объявила о переходе бывшего полузащитника «Милана» Джакомо Бонавентуры. Футболист был свободным агентом, поэтому достался «фиалкам» бесплатно.
«Приветствуем всех фанатов „Фиорентины“. Бонавентура у нас!» — говорится в официальном «твиттере» итальянского клуба.
Бонавентура перешёл в «Милан» в сентябре 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 5,3 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 29 матчах итальянской Серии А (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и пяти результативных передач. Игрок получил две жёлтые карточки.
«Фиорентина» в прошлом сезоне финишировала на девятом месте в Серии А и не пробилась в еврокубки.
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