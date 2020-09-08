«Рома» запросила у «Спартака» информацию про Александра Кокорина

Римская «Рома» по-прежнему проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
«Александр Кокорин может покинуть „Спартак“ всего через месяц. „Рома“ проявляет интерес и запросила информацию о нём», — написал Скира.
Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.
- 8 сентября 2020
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