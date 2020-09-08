«Эвертон» купил хавбека «Уотфорда» Абдулайе Дукуре

Ливерпульский «Эвертон» на официальном сайте объявил о переходе французского полузащитника «Уотфорда» Абдулайе Дукуре.
Сумма трансфера составила € 22,1 млн. Футболист подписал с «ирисками» контракт до лета 2023 года с возможностью продления соглашения ещё на один год.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Эвертона».
Дукуре стал четвёртым приобретением «Эвертона» в летнее трансферное окно. Ранее клуб купил защитника «Марселя» Нильса Нкунку (€ 270 тыс.), полузащитника «Наполи» Аллана (€ 25 млн) и хавбека «Реала» Хамеса Родригеса (€ 25 млн).
Дукуре перешёл в «Уотфорд» в феврале 2016 года из «Ренна». Сумма трансфера составила € 10,6 млн. В прошлом сезоне 27-летний хавбек принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги (36 — в основном составе), забил четыре мяча, отдал две результативные передачи, а также забил гол в свои ворота.
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