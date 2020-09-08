«Арсенал» готов отпустить Сократиса в «Наполи» бесплатно

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос может покинуть лондонский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, в услугах Сократиса заинтересован «Наполи». Отмечается, что 32-летний греческий футболист договорился с руководством «Арсенала» об уходе в неаполитанский клуб бесплатно. Ожидается, что Сократис заключит контракт с «Наполи» с зарплатой в размере € 3,5 млн в год. Действующее соглашение греческого защитника с лондонским клубом рассчитано до июня 2021 года.

Сократис перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В сезоне-2019/2020 греческий защитник принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 мяча. Сократис выступал за такие команды, как АЕК, «Дженоа», «Милан», «Вердер», и другие клубы.