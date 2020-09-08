Максим Глушенков пройдёт МРТ. Разрыв «крестов» маловероятен
Как стало известно «Чемпионату», завтра, 9 сентября, нападающему московского «Спартака» и молодёжной сборной России Максиму Глушенкову предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1) игрок получил травму колена. Подозрение на травму крестообразных связок колена, скорее всего, не подтвердится.
Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из московского «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
Тедеско: если Глушенков не закрепится в составе «Спартака», поставим вопрос о его уходе
- 8 сентября 2020
-
22:36
-
22:23
-
22:11
-
22:04
-
22:02
-
21:55
-
21:45
-
21:28
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:01
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
18:55
-
18:43
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:07
-
17:58
-
17:56
Партнерский контент