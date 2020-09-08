Максим Глушенков пройдёт МРТ. Разрыв «крестов» маловероятен

Как стало известно «Чемпионату», завтра, 9 сентября, нападающему московского «Спартака» и молодёжной сборной России Максиму Глушенкову предстоит пройти процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1) игрок получил травму колена. Подозрение на травму крестообразных связок колена, скорее всего, не подтвердится.

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из московского «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе) и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2023 года.