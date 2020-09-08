Обамеянг, ван Дейк и Мане — в символической сборной года в АПЛ по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) определила символическую сборную года в английской Премьер-лиге. Об этом PFA сообщила на своей странице в «Твиттере».
Вратарь: Ник Поуп («Бёрнли»);
защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер Сити»);
полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);
нападающие: Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге, а защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим молодым футболистом.
Трент Александер-Арнольд — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA
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