Обамеянг, ван Дейк и Мане — в символической сборной года в АПЛ по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) определила символическую сборную года в английской Премьер-лиге. Об этом PFA сообщила на своей странице в «Твиттере».

Вратарь: Ник Поуп («Бёрнли»);



защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер Сити»);



полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брёйне (оба — «Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);



нападающие: Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге, а защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим молодым футболистом.