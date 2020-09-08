Источник: отступные Александра Кокорина для европейских клубов составляют € 6 млн

Сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн, утверждает Sky Sport Italia.
Интерес к футболисту проявляет римская «Рома». В итальянском клубе кандидатуру Кокорина рассматривают в качестве возможной замены полузащитнику Николо Дзаньоло, который получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.
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