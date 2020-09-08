«Спартак» подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о наказании Федуна

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что московский клуб подаст апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза, который оштрафовал на 200 тыс. рублей владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

«Апелляцию подадим. Думаю, сделаем это завтра», — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, гнев Федуна вызвало судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). В ворота московского клуба было назначено два 11-метровых, второй из которых впоследствии был признан назначенным ошибочно. После матча Федун заявил, что он собирается снять «Спартак» с чемпионата России. Через несколько дней владелец красно-белых сообщил, что клуб продолжит выступать в РПЛ.