Франция обыграла Хорватию в Лиге наций благодаря автоголу и голу с пенальти

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции со счётом 4:2 обыграла команду Хорватии. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.

Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Деян Ловрен. Французы отыгрались на 43-й минуте — гол на счету Антуана Гризманна, ему ассистировал Антони Марсьяль. В компенсированное время первого тайма хозяева вышли вперёд благодаря автоголу Доминика Ливаковича. На 55-й минуте счёт сравнял Йосип Брекало с передачи Матео Ковачича. Вскоре французов вывел вперёд Деотшанкюль Юпамекано с паса Гризманна. На 77-й минуте четвёртый гол забил Оливье Жиру, реализовав пенальти.