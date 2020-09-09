Суд не стал арестовывать болельщиков «Локомотив» по делу о драке с фанатами «Зенита»

Измайловский районный суд столицы не стал арестовывать четверых задержанных болельщиков московского «Локомотив» по делу о драке с фанатами петербургского «Зенита» в хинкальной на ул. Халтуринская, сообщает Агентству городских новостей «Москва».
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, иная мера пресечения судом не избиралась», — сообщила пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.
Семеро мужчин были задержаны по подозрению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В субботу 5 сентября суд продлил им срок задержания на 72 часа, а 8 сентября рассмотрел ходатайства следствия об аресте четверых предполагаемых участников драки. Адвокаты и сами фигуранты дела отказались давать комментарии по факту инцидента и подробно разъяснять свою позицию. В отношении ещё троих фигурантов следствие не стало повторно выходить в суд с ходатайством об аресте.
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