Бранислав Иванович ведёт переговоры с клубом АПЛ

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Стороны ведут диалог.
Напомним, что 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечению срока своего контракта.
1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провёл 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Ранее сообщалось об интересе к 36-летнему сербскому защитнику со стороны другого клуба английской Премьер-лиги – «Эвертона».
В текущее трансферное окно «Вест Бромвич», вернувшийся в АПЛ под руководством экс-наставника московского «Локомотива» Славена Билича, потратил на трансферы около € 25 млн. Самые значимые сделки – Матеус Перейра из лиссабонского «Спортинга» за € 9 млн и Грэйди Диангана из «Вест Хэм Юнайтед» за € 13,5 млн.
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