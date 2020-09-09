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«Лидс» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера

«Лидс» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера
Футбол / Англия 0

«Лидс Юнайтед», вернувшийся в английскую Премьер-лигу, ищет различные варианты усиления. Так, по информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бохафси клуб заинтересован в подписании 26-летнего немецкого полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Юлиана Дракслера.

Отмечается, что «Лидс» уже связался с окружением игрока, чтобы обсудить возможность перехода, однако на данный момент Дракслер не проявляет интереса к данному переходу, рассчитывая отыграть год, оставшийся по контракту с французским клубом.

Дракслер защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а ранее выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии вызывается с 2012 года.

В минувшем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и отдал 4 голевые передачи. Также в его активе 5 встреч в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.

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