Агент: все признаки указывают на то, что «Барселона» кардинально изменится

Киа Джурабчиан, агент 28-летнего бразильского полузащитника «Барселоны» Фелиппе Коутиньо, высказался о перспективах каталонского клуба.
«Куман позвонил Коутиньо сразу после победы в Лиге чемпионов с «Баварией», буквально на следующий день, и сказал ему, что он рассчитывает на него и ждёт его возвращения в «Барселону». Он должен был вернуться лишь 7 сентября, но прибыл уже к началу сентября, потому что не хотел терять настрой и физическую форму, поэтому он сразу же приступил к тренировкам с «Барселоной».
Все признаки указывают на то, что «Барселона» кардинально изменится, их философия, как они и хотели двигаться вперёд в прошлом году, пригласив, таких игроков как Коутиньо, Дембеле и Гризманна, — все они будут частью команды в этом году», — цитирует Джурабчиана TalkSport.
На вопрос, расстроен ли Коутиньо, забитому мячу в ворота каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов на пути к европейскому триумфу «Баварии», агент добавил: «Что ж, игрок обязан выполнять свою работу, и он выполнил её отлично, и, вероятно, это одна из причин, почему «Барселона» так сильно хотела его вернуть».
В составе «Баварии» Коутиньо завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов. На пути к решающему матчу главного еврокубка немецкая команда разгромила «Барселону» со счётом 8:2, а Филиппе, выйдя на замену, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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