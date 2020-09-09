Талалаев: период адаптации Миранчука в «Аталанте» будет короче, чем у Головина в «Монако»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев выразил мнение о переходе 24-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».

«Сразу заиграет в «Аталанте»? Это сложно. Миранчук настолько талантлив и настолько хорош, что несмотря на все достоинства, ему будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности и требований, особенно в первое время, потому что работа Гасперини построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам.

У Алексея есть всё для того, чтобы стать звездой. Думаю, что период его адаптации будет немного короче, чем у Головина в «Монако». Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, и тогда весной увидим Алексея на абсолютно другом уровне», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что годовой оклад Миранчука в «Аталанте» составит € 1,7 млн. О переходе Алексея из московского «Локомотива» итальянский клуб объявил 4 сентября. По информации СМИ, «железнодорожники» получили за хавбека € 14,5 млн.