«Интер» уверен в подписании Видаля на этой неделе

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может стать игроком миланского «Интера» уже на этой неделе, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Руководство итальянского клуба не сомневается в том, что сделка состоится, а также в том, что контракт удастся подписать на этой неделе. Срок соглашения — до 2022 года, а зарплата Видаля в «Интере» составит € 6 млн. Ранее стало известно, что такую же сумму чилиец затребует у «Барселоны» за расторжение контракта.

В чемпионате Испании-2019/2020 Артуро Видаль провёл за «Барселону» 33 матча и забил 8 мячей. Он перешёл в «Барсу» из мюнхенской «Баварии» летом 2018 года. В 2019 году в составе каталонского клуба он стал чемпионом Испании.