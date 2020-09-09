100-й гол Роналду за сборную, «Рома» интересуется Кокориным. Главное к утру

Криштиану Роналду забил 100-й мяч за сборную, Кокорин нужен «Роме», а футбольная молодёжка уступила Польше. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. В матче Лиги наций со Швецией капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й гол за национальную команду.
2. «Рома» по-прежнему интересуется Александром Кокориным и даже запросила у «Спартака» информацию о нём.
3. «Сочи» обыграл «Трактор» в овертайме матча КХЛ, «Автомобилист» разгромил «Куньлунь», а СКА и «Торпедо» забросили 10 шайб на двоих.
4. Франция обыграла Хорватию, а Бельгия разгромила Исландию в матчах Лиги наций.
5. «Даллас» уступил «Вегасу» во втором матче финала Западной конференции НХЛ.
6. Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро.
7. Наоми Осака вышла в полуфинал US Open.
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