100-й гол Роналду за сборную, «Рома» интересуется Кокориным. Главное к утру

Криштиану Роналду забил 100-й мяч за сборную, Кокорин нужен «Роме», а футбольная молодёжка уступила Польше. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. В матче Лиги наций со Швецией капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 100-й и 101-й гол за национальную команду.

2. «Рома» по-прежнему интересуется Александром Кокориным и даже запросила у «Спартака» информацию о нём.

3. «Сочи» обыграл «Трактор» в овертайме матча КХЛ, «Автомобилист» разгромил «Куньлунь», а СКА и «Торпедо» забросили 10 шайб на двоих.

4. Франция обыграла Хорватию, а Бельгия разгромила Исландию в матчах Лиги наций.

5. «Даллас» уступил «Вегасу» во втором матче финала Западной конференции НХЛ.

6. Молодёжная сборная России проиграла Польше в отборочном матче Евро.



7. Наоми Осака вышла в полуфинал US Open.