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Криштиану Роналду: играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов

Криштиану Роналду: играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих впечатлениях от футбола без зрителей.

«Мне нравится, когда с трибун свистят. Это меня заводит. Но здоровье превыше всего. Если ВОЗ говорит, что условия небезопасны, то на этом всё. Самое главное – это люди.

Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов», – цитирует Роналду португальское издание Record.

8 сентября Португалия обыграла Швецию в матче второго тура Лиги наций (2:0). Криштиану Роналду отличился дважды и установил историческое достижение, забив 100-й гол за национальную команду. Португалия расположилась на первом месте в турнирной таблице группы 3, опережая сборную Франции по разнице мячей.

Роналду: когда говорят про 100 голов за Португалию, я говорю, что этого недостаточно
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