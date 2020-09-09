Илья Помазун: Овчинников мне пишет после каждого матча

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о взаимоотношениях с «армейским» клубом.



«Мне очень приятно, что ЦСКА мне доверяет. Своей работой я заслужил уважение клуба. То, что «армейцы» заключили со мной такой продолжительный контракт, даёт мне с одной стороны понимание того, для чего я здесь, а с другой — осознание, что я могу ещё спрогрессировать. Ну и также это значит, что ЦСКА рассчитывает на меня.



Все очень хорошо восприняли эту новость, потому что прекрасно понимали, что мне нужна практика. Игорь и ребята пожелали удачи. Сергей Иванович дал пару напутствий в большей степени с вратарской точки зрения: где нужно быть поспокойнее, где нужно быть увереннее. Мы с ним до сих пор держим связь, общаемся. Он мне после игр пишет своё видение.



После каждого матча пишет. Обсуждаем мои дела в «Урале», я его про ЦСКА спрашиваю. За «армейцами» я как-никак успеваю следить», — цитирует Помазуна News.ru.



В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги голкипер сыграл четыре матча и пропустил два мяча.

Илья Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушёл в аренду в «Урал»