Кейн заступился за Фодена и Гринвуда, отстранённых от сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн выразил поддержку полузащитнику «Манчестер Сити» Филипу Фодену и форварду «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду, отстранённым от национальной команды.



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«Я написал им обоим. Думаю, это было важно. Фоден и Гринвуд могли остаться в одиночестве под потоком критики, и это нелегко, особенно когда к тебе приковано всё внимание журналистов и фанатов. В этой ситуации я не захотел, чтобы они оставались одни. Знаю, что ещё несколько парней из нашей команды написали им, чтобы убедиться, что они в порядке. Фоден и Гринвуд знают, что совершили ошибку, и они извлекут урок. Это молодые парни, попавшие в большой мир. Уверен, такое больше не повторится», — цитирует Кейна Goal.com.

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