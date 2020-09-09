Альберто Морено может пропустить сезон-2020/2021 из-за травмы

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено перенёс операцию. Медицинское обследование выявило у испанца полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. По информации Marca, игрок сможет приступить к полноценным тренировкам не раньше марта 2021 года.



Защитник получил повреждение во время товарищеского матча с «Тенерифе» (2:3). Соперник исполнил грубый подкат, после которого Морено покинул поле на носилках. Игрок рискует провести весь предстоящий сезон в лазарете.



Альберто Морено перебрался в «Вильярреал» из «Ливерпуля» на правах свободного агента. Сезон-2019/2020 он провёл в качестве основного игрока «субмарины», но часто попадал в лазарет из-за мышечных повреждений. Защитник провёл 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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