Пеле: думал, отпразднуем 100-й гол Роналду за сборную. Но оказалось, что 101-й!
Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Накануне, 8 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча и принёс своей команде победу (2:0). Благодаря этим голам Криштиану преодолел отметку в 100 голов за сборную, став лишь вторым футболистом в истории с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 голов.
«Думал, сегодня мы отпразднуем 100-й гол. Но оказалось, что 101-й! Криштиану, поздравляю с достижением новых высот в твоём приключении», — написал Пеле в своём «твиттере».
Роналду: когда говорят про 100 голов за Португалию, я говорю, что этого недостаточно
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