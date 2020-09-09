Мухаммад Султонов подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

Бывший нападающий «Ротора» Мухаммад Султонов определился с будущим. Как стало известно «Чемпионату», форвард, ушедший из волгоградского клуба, подпишет контракт с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что некоторые футболисты основного состава были отстранены от тренировочного процесса и переведены в резерв «Ротора». Мухаммад Султонов и волгоградский клуб разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Форвард в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах первенства Футбольной национальной лиги и забил девять голов, став лучшим бомбардиром «Ротора». В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний нападающий вышел на поле пять раз, не отметившись результативными действиями. Интернет-потрал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Султонова в € 500 тыс.