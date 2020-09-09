ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог оказаться в стане действующего чемпиона России «Зенита», сообщает «Спорт-экспресс».
Петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Ранее сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Наполи» и «Барселоны».
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. «Армейцы» по итогам кампании финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.
- 9 сентября 2020
-
12:24
-
12:10
-
11:53
-
11:49
-
11:39
-
11:31
-
11:17
-
11:08
-
11:05
-
10:41
-
10:37
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
08:30
-
06:42
-
05:48
-
05:00
-
04:02
-
03:38
-
03:21
-
02:17
-
02:11
-
01:44
-
01:30
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:25
-
00:16
- 8 сентября 2020
-
23:57