Федун: никаких шансов, что Кокорин перейдёт в «Рому». Это пока всё бла-бла-бла

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию об интересе «Ромы» к новичку красно-белых нападающему Александру Кокорину.



«Каковы шансы, что Кокорин перейдёт в «Рому»? Нет никаких. Это пока всё бла-бла-бла», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».



Ранее сообщалось, что «Рома» запросила у «Спартака» информацию о Кокорине. По информации СМИ, в итальянском клубе Александра рассматривают в качестве возможной замены травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло.



Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, подписав с московским клубом контракт до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне Александр выступал за «Сочи» на правах аренды и принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 7 забитых мячей (2 — с пенальти) и одной результативной передачи.

Источник: отступные Александра Кокорина для европейских клубов составляют € 6 млн