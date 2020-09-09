В «Реале» недовольны, что Азара вызвали в сборную. Он не сыграл ни минуты в двух матчах

В мадридском «Реале» остались недовольны вызовом нападающего Эдена Азара в сборную Бельгии, сообщает AS.



«Сливочные» ранее попросили оставить 29-летнего футболиста в расположении команды, чтобы он мог подготовиться к началу предстоящего сезона. Сам Эден также изначально планировал не покидать клуб, однако главный тренер национальной команды Роберто Мартинес уговорил его отправиться в сборную.



В итоге Азар не провёл на поле ни минуты в двух матчах Бельгии – с Данией (2:0) и Исландией (5:2). При этом партнёр форварда вратарь Тибо Куртуа, которого «Реал» также не хотел отпускать в сборную, остался в клубе.



«Реал» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Испании. В 1-м туре предстоящего розыгрыша первенства «сливочным» предстоит на своём поле сыграть с «Хетафе». Матч запланирован на 13 сентября.

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